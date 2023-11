Waa qoloma NAADIYA Maxamed, oo qabaa’ilo kala duwan ay sheeganayaan?

By Caasimada Online

Minneapolis (Caasimada Online) – Xilliyo kala duwan waxaa baraha bulshada caado ka noqotay in marka qof uu guuleytso – gaar ahaan qurbaha la arko dad Soomaaliyeed oo sheegaya inay isku meel ka wada yimaadeen oo ka soo wada jeedaan.

Kadib guushii Talaadadii ee Naadiya Maxamed, oo loo doortay duqa magaalada St. Louis Park ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka, ayaa arrintaasi mar kale soo shaac baxday.

Waxaa baraha bulshada ee dadku ku xariir si aad ah looga hadal hayay qoyska ay tahay gabadha, ayada oo qof walba uu sheegayo in ay isku meel ka soo wada jeedaan.

Dhanka baraha bulshada dooda badan ayaa ka dhalatay halka ay gabdhaan ka soo jeedo. Dad badan oo qoraal soo dhigay baraha bulshada ayaa sheegay in inay isku qoys yihiin.

Dhanka kale waxaa jira dad qaar oo baraha bulshada isticmaala oo arrintan ku tilmaamay inay tahay wax aan wanaagsanyn. In Soomaalida ay qoys ahaan ugu faanaan qof isaga dedaalkiisa ku gaaray heer ama xilka uu qabtay ayay ku sheegeen mid laga fiican yahay.

Haddaba waxaa jira su’aalo la is weydiinayo oo ah, maxay tahay sababta ay dadka Soomaalida ah u sheegtaan qofka marka uu heer gaaro ama madax noqdo? Maxay tahay faa’iida ugu jirta in qof uu reer ahaan ku taageero isagoo weliba og in qofkaas aysan isku meel joogin oo xitaa aanay jirin wax uu ku caawin karo?

Waxaa xusid mudan in halka laga soo doortray Naadiya ay ku badan yihiin dadka aan Soomaalida ahayn taasi waxa ay micneheedu tahay in inta badan dadaka u codeeyay ay u badan yihiin dad aan Soomaali ahayn.

Qaar kamid ah dadka u ololeeya midnimada Soomaali wayn, ayaa marar badan ku dhaliilay dadka Soomaalida ah ee dadka guuleysta ku faana inay meel ka soo wada jeedaan, iyaga oo taas ku tilmaamay inay kala qaybineyso bulshada, sidoo kale xafladaha dadkaas lagu taageero ee ay dhigaan dad is xilqaamay ayaa qaarkood la keenaa calamo kala goongooni ah oo astaanta u ah qoysaskooda. Taasna walaac ayay ka muujiyeen.

Calamada kala duwan oo horay u jiray balse aan sidaas usii badneyn ayaa aad loogu baraarugay dhawrkii sano ee la soo dhaafay.

Arrintan oo markii hore ka jirtay meelo ka mid ah Soomaaliya ayaa u muuqata inay kusii fideyso bulshooyinka Soomaalida ah ee ku nool dalalka qurbaha.

Waa tuma Naadiya?

Faadumo Nuur Barqadle oo ah hooyada Naadiya oo BBC-da la hadshay ayaa sheegtay inay kedis ku noqotay guusha gabadheeda.

“Farxad darteed inaan buubo ayaan ku sigtay” ayay tiri.

Waxay sheegtay in Naadiya ay juhdi iyo dadaal badan gelisay doorashada, isla markaana ay tahay qof bulshada kasbata.

“Naadiya waa qof karti badan, furfuran, soo dhoweys badan, dadku isugu mid yihiin. Qof dadka caawiso oo ah qofka tusaalaha u ah ilmahayga,” ayay tiri.

Naadiya oo la dhalatay afar walaalo ah, waxay ku dhalatay dalka Kenya oo reerkoodu ay qaxootinnimo ku joogeen.

Waxay qoyskeedu St. Louis Park yimaadeen iyadoo 10 sano jir ah.

“Hooyadey waxay kasoo qaxday Soomaaliya, Kenya ayayna timid. Labada dalba maaheyn meel ilmo lagu korsan karo. Halkan ayay nagu korisay, waxyana dooneysay inaan nolol fiican iyo waxbarasho helno,” ayay tiri.

“Naadiya habeen iyo maalin ma seexaneyn. Waxay isku wadday howlo badan. Dad badan ayaa sidoo kale garab ku siiyay,” ayay tiri.

Waxay intaas ku dartay in Naadiya ay siyaasadda ku biirtay xilli hore ayna lasoo shaqeyneysay booliiska, sidaasna ay ugu dhalatay inay ku biirto siyaasadda.

Naadiya, keliya Soomaalida ma caawin, balse waxaa sidoo kale garab taagnaa duqii hore ee magaalada ay hadda ku guuleysatay, ee Jake Spano, iyo sidoo kale bulshada kale ee magaaladaas ku nool.