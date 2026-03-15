Xamas oo Mojtaba Khamenei u dirtay codsi ku saabsan weerarada dalalka Carabta

Gaza (Caasimada Online) — Ururka Falastiiniyiinta ee Xamaas ayaa si kulul u cambaareeyay dagaalka ay Mareykanka iyo Israa’iil ku qaadeen dalka Iiraan, iyagoo ku tilmaamay duulaankaas mid si cad ugu xad-gudbaya shuruucda caalamiga ah, waxa ayna ugu baaqeen dalalka gobolka inay iska kaashadaan sidii loo joojin lahaa colaadda sii fideysa.
Bayaan rasmi ah oo ay kooxdu soo saartay Sabtidii, ayay ku sheegtay inay “cambaaraynayso gardarrada Mareykanka iyo Sahyuuniyadda ee ka dhanka ah Iiraan.” Ururka ayaa ku baaqay in la dardargeliyo dadaallada diblomaasiyadeed si loo soo afjaro dagaalka, iyagoo xusay in danta ummadda Islaamka iyo guud ahaan gobolkuba ay ku jirto in si degdeg ah loo joojiyo dhiigga daadanaya, loogana hortago in xaaladdu ay faraha ka baxdo.
Isla markaana, Xamaas ayaa ugu baaqday xukuumadda Tehran inay muujiso is-xakameyn oo aysan dagaalka ku fidin meel ka baxsan xuduudaheeda. Bayaanka ayaa si gaar ah loogu yiri, “Waxaan ugu baaqaynaa walaalaheen Iiraan inaysan beegsan dalalka deriska ah,” iyagoo dhanka kalena weydiistay dhammaan waddamada gobolka inay iska kaashadaan joojinta duulaankan.
Fariin gooni ah oo ka soo baxday Xamaas ayaa sidoo kale loogu hambalyeeyay Aayatullaahi Sayid Mojtaba Xuseeni Khamenei, kadib markii loo magacaabay Hoggaamiyaha cusub ee Sare ee Iiraan. Magacaabistan ayaa ka dambeysay geeridii aabbihiis, Aayatullaahi Cali Khamenei, kaas oo lagu dilay duqeymihii culusaa ee ay Mareykanka iyo Israa’iil dhowaan ku qaadeen caasimadda Tehran.
Maxamed Darwiish, oo ah Guddoomiyaha Golaha Hoggaaminta ee Xamaas, ayaa sheegay in dhaq-dhaqaaqoodu uu bogaadin diirran u dirayo hoggaamiyaha cusub. Darwiish ayaa u rajeeyay guul, isagoo xusay inay ku kalsoon yihiin xikmadda hoggaamiyaha cusub iyo awoodda uu u leeyahay inuu dalka ku hago marxaladdan xasaasiga ah, isla markaana uu ilaaliyo dhabbihii Kacaanka Islaamiga ah. Wuxuu intaas ku daray inay aaminsan yihiin inuu guul ka gaari doono cadowga Islaamka iyo Muslimiinta.
Ururka ayaa dib u xaqiijiyay rajada ay ka qabaan in Iiraan ay sii wadi doonto taageerada hiil iyo hooba leh ee ay siiso shacabka Falastiin. Darwiish ayaa carabka ku adkeeyay in Jamhuuriyadda Islaamiga ah ay tobannaan sano garab taagnayd qaddiyadda Falastiin iyo halgankooda, ayna ku kalsoon yihiin in taageeradaasi ay halkeedii ka sii socon doonto xilligan adag.
Dagaalka u dhexeeya Israa’iil iyo Iiraan, oo qarxay 28-kii bishii Febraayo kadib markii duqeymo wadajir ah oo ay qaadeen Mareykanka iyo Israa’iil lagu dilay saraakiil sare oo Iiraaniyiin ah iyo Hoggaamiyihii dalkaas, ayaa si weyn u ruxay xasilloonida Bariga Dhexe. Jawaabta Iiraan, oo ahayd gantaallo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee lagu bartilmaameedsaday danaha Israa’iil iyo Mareykanka ee gobolka, ayaa sii kordhisay cabsida laga qabo in colaaddu isku beddesho dagaal goboleed baaxad leh oo daba-dheeraada.