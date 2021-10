Xiisadda Masjidka Quba ee Soomaalida Amsterdam oo dib usoo laabatay + Video

Amsterdam (Caasimada Online) РXiisadii u dhexeysay Guddiga masjidka Quba, oo ah masjid ay Soomaalidu maamusho, kuna yaal Magaalada Amsterdam ee waddanka Holland ayaa mar kale soo cusboonaaday saaka, kaddib markii lagu baraarugay Imaamkii masjidka Sheekh Suldaan Gasle oo 14kii bishii September ay boolisku ku wargeliyeen inuu isaga tago masjidka uu dib ugu soo laabtay.



Khilaafka masjidka Quba, ayaa u dhexeeya saddexdii xubnood ee hayay maamulka masjidka; kuwaas oo kala ah: Guddoomiyihii guddiga Shiikh Suldaan Gasle oo dhinac ah & Shiikh Ibraahim [Abuu-Khadiija] & Guuleed Wayrax oo dhinaca kale.

Khilaafkan waxaa ku soo baxay guddi odayaal ah oo fadghigoodu ahaa Tilburg, guddigaas oo muddo 4 billood ah wadatashi la lahaa darafyada uu khilaafku u dhexeeyo, kaddib na goob fagaare ah ka sheegay in natiijada baaritaankoodu ku soo idlaaday in Shiikh Suldaan laga gar leeyahay, inkastoo Shiikhu inta aysan guddigu ku dhawaaqin natijada uu shaaciyay inuu kala laabtay kalsoonidii uu ku qabay.

Ku soo laabashada shalay ee Shiikha, ayaa waxaa soo dhoweeyay Soomaali fara badan, oo u arkayay ka saarista Shiikha ee maamulka masjidka in ay ahayd cadaalad darro & ihaano lagu sameeyay Shiikhii bud-dhiga u ahaa dhismaha & habsami u socoshada howlaha masjidka.

Xubnaha soo dhoweeyey ku soo laabashada Shiikha ee masjidka, waxaa ka mid ahaa Guddigii dhexdhexaadinta ee fadhigoodu ahaa Amsterdam, waxaanna guddiga oo si dhow ula shaqeynayay Shiikha ay u soo jeediyeen walaalaha kale ee ay Shiikha is hayaan, in iyaga oo u turaya masjidka in Shiikha ay wadahadalo la furaan, halkaas na khilaafka lagu soo afjaro.

Xubnaha Shiikha ka soo horjeeda, kuna haray masjidka ayaa markii uu shalay Shiikhu yimid masjidka, aad kaga carooday, kuna tilmaamay tillaabo sharciga baal-marsan.

“Shiikhu, wuxuu sameeyey tillaabo qar iska xoornimo ah. Shiikh Suldaan, wax aan maanta ka fileynay ma ahayn falkan sharci darrada ah ee ah; in masjidkii shalay sifo sharci ah lagaga saaray, loona jaray “warrant” inuu maanta ku soo laabto, waxaan awoodi karnay inaan tillaabo sharci ah qaadno, haddana waxaan go’aansanay in laga aamuso” Ayuu yiri mid ah howlwadeenada sarsare ee masjidka, wuxuuna intaasi raaciyay in aysan aqbali doonin in rabitaanka dadka tirada badan ee khayrka & wanaaga la daba taagan masjidka in niyad-jabiyaan kuwa qalbiga ka jecel in masjidka la xiro.

“Dhowrka kun ee Soomaalida ee u heelan ilaalinta sharafta & karaamada masjidka marna ba ma niyad-jebin doonaan 10 ama 15 qofood ee doonaya in ay qalqal geliyaan habsami u socodka howlaha masjidka” Ayuu yiri mas’uulkaasi Guddiga ka tirsan.

Inkastoo 2da daraf hadda ay ku wada sugan yihiin masjidka, marka aad u fiirsato aragtida ay kala qabaana ay aad u fogtahay, xaqiiqdu waxay tahay haddii aan la helin waxgarad 2da daraf ay ku kalsoon yihiin oo arrintan ku soo baxa, waxaa marag-ma doonta ah in haddii khilaafku mar kale soo laabto ay suurtagal tahay in masjidku xirmo, taas oo Soomaalidu sharaf dhac in ay ku noqoto ka soke’ lagu waayi doono tiir adag oo ay ku hirtaan ubad iyo waalidiin Soomaali ah oo caruurtooda ay lagu baro culuunta diiniga ah.

Culumaa’udiinka Soomaaliyeed ee cid kasta ee qadiyadda khilaafka masjidka Quba ku soo bixi karta MAANTA waxaa kaga bannaan kaalin lagu islaaxinayo walaalaha masjidka wada jooga, haddana isku khilaafsan maamulkiisa.

W/Q: Cabdishakuur Cilmi Xassan