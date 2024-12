Xog: Ciidamada Kenya oo billaabay in ay ka baxaan deegaanka Raaskambooni

By Asad Cabdullahi Mataan

Raaskambooni (Caasimada Online) – Ciidamada Kenya ee qeybta ka ah howlgalka Midowga Afrika ee ATMIS ayaa billaabay in ay ka baxaan deegaanka Raaskambooni, oo ay ka taagan tahay xiisad u dhaxeysa ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Jubaland.



Ciidamada dowladda iyo kuwa Jubaland ayaa ku ururaya degmooyinka Raaskambooni iyo Ceel-waaq, kadib markii Axmed Madoobe uu markii saddexaad ku guuleystay doorasho uu qabsaday, taasi oo dowladda federaalka ay kasoo horjeesatay.

Dowladd Federaalka waxay ciidamo u dirtay Raaskambooni iyo Ceel-waaq, taasi oo Axmed Madoobe uu rumeysan yahay in isaga lagu beegsanayo. Hase yeeshee, dowladda federaalka ayaa ku dooday in ciidamada ay buuxinayaan meelaha ay ka baxayaan ciidamada ATMIS.

Ciidamada Kenya oo si dhow ula shaqeynayey maamulka Jubaland ayaa la sheegay in ay ka baxeen aagga, oo ay qaateen mowqif dhex-dhexaad ah, si ay uga fogaadaan in ay abuuraan khilaaf diblomaasiyadeed oo soo kala dhax gala Muqdisho iyo Nairobi.

Bixitaanka ciidamada Kenya ayaa yimid ka dib markii Axmed Madoobe uu 15 maalmood u qabtay ciidamada federaalka inay isaga baxaan deegaanka, si looga fogaado iska horimaadyo dhici kara.

Axmed Madoobe ayaa dowladda ku eedeeyey in ciidamada qaranka ay u adeegsanayso dagaalka ka dhanka ah dowlad goboleedyada dalka ka jira, halkii loo isticmaali lahaa Al-Shabaab.

Sidoo kale, madaxweyne ku-xigeenka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa wax aan la aqbali karin oo sharci darro ah ku tilmaamay ciidamada dowladda federaalka ay gaysay Raaskambooni.

Madaxweyne ku xigeenka ayaa digniin culus soo saaray, wuxuuna caddeeyay in haddii awood ciidan loo adeegsado in lagu wiiqo Jubaland ay keeni karto dagaal dhiig badan ku daato, haddii aysan ciidamada qaranka Soomaaliya si deg-deg ah uga bixin Raaskambooni.

Dhinaca kale, Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xamxa Cabdi Barre ayaa sheegay in sababta Dowladda Federaalka ah ay ciidamada u gaysay deegaanada ka tirsan kuwa Jubaland ay tahay in ciidmada ATMIS ay kala wareegaan amniga sidoo kalana codsi uu uga yimid dadka deegaanka oo u baahday in gacan laga siiyo dhanka amaanka.

Ra’iisul wasaaraha aya sheegay in tira ka badan 25 goobood oo ay ATMIS ka baxday oo tiradoodu gaarayaan 7 kun oo askari ay horey ula wareegeen ciidamada dowladda.

“Dowladdu waxay ciidamo kooban oo loogu talagalay inay la wareegaan deegaanadii ay ATMIS ka baxeen oo ay amnigooda u sugaan ayaan halkaasi ugu dirnay,” ayuu yiri Ra’iisul wasaare Xamza.

Ilaa hadda lama soo sheegin wax iska horimaad cusub ah.