Xog: Shabaab oo hubeeyey shacabka Ceelbuur, xabsi dhigay odayaal ka dalbaday…

By Zahra Axmed Gacal

Dhuusamareeb (Caasimada Online) – Kooxda Al-Shabaab ee ku sugan deegaano ka tirsan Galmudug, gaar ahaan Ceelbuur iyo Ceelgaras ayaa cadaadis ku bilowday dadka shacabka ah, maadaama uu ku soo wajahan yahay duulaan culus.

Kooxda ayaa dadka shacabka ku amartay in qof kasta uu qori qaato oo dagaalamo, iyagoo dadka u sheegay inay duulaan ku soo yihiin ciidamo ‘gaalo ah’ iyo kuwo Soomaali ah oo la socda, sida ay Caasimada Online u sheegeen dad ku nool magaalooyinkaas.

Al-Shabaab waxay dadka ku tashkiilinayaan inay difaacdaan diinta iyo deegaanadooda, iyagoo ‘Gaalo’ ugu sheegay ciidmada qaranka ee doonaya inay kooxda ka xoreeyaan deegaanada ay ka joogaan Galmudug.

Dadka aan ka hadalnay waxay noo sheegeen in odayaasha dhaqanka qaar ay kooxda si cad ugu sheegeen in shacabku aysan dagaalami karin, isla markaana ay ku talinayaan in si kale wax loo maareeyo.

Sidoo kale, odayaal ku sugan Ceelbuur ayaa la sheegay in Al-Shabaab ay ka dalbadeen inay isaga baxaan deegaanka, si shacabku uga badbaadaan in lagu dul-dagaalamo.

Sida ay ogaatay Caasimada Online, Al-Shabaab waa ay xirxireen dhamaan odayaashii u soo jeediyey dalabka ah inay isaga baxaan Ceelbuur, maadaama ay ku soo wajahan tahay awood aysan u babac-dhigi karin.

Sidoo kale dad ku sugan deegaanka Ceelgaras oo degmada Ceelbuur hoos taga ayaa Caasimada Online u sheegay in Al-Shabaab ay hubeeyeen qof kasta oo dagaalami kara, iyagoo dadka ku amraya inay difaacdaan diinta iyo deegaankooda.

Sidoo kale, kooxdu waxay diiday in laga qaxo oo shacabku ay banaanka uga baxaan deegaanada hoos taga degmada Ceelbuur, waxayna dadku cabsi badan ka qabaan gulufka dagaal ee kaga soo wajahan dhinac kasta.

Diyaar garowga howlgalka Al-Shabaab looga xoreynayo Ceelbuur iyo deegaanada hoos taga ayaa heer gabagabo ah maraya, waxaana la xaqiijiyey in howlgalkaan ay ka qeyb qaadanayaan diyaaradaha dagaalka oo duqeymo ka fuli doona goobaha laga saari waayo dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab.