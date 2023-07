Xubno cusub oo lagu soo kordhiyay shirka Muqdisho ka furmay iyo xogtii u dambeysay

By Guuleed Muuse

Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa goordhow ka furmay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya shir u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubnihii ka biyo diiday inta badan qodobadii heshiiskii Golaha Wadatashiga Qaran.

Madaxweynaha ayaa la filayaa inuu madaxdii hore la wadaago waxa u qabsoomay sanadka uu xafiiska joogay, kadibna waxaa loo gudbi doona in la dhageysto aragtidooda ku aadan xaaladaha waaweyn sida dagaalka Al-Shabaab, xaaladda guud ee dalka, arrimaha siyaasadda, gaar ahaan doorashooyinka, si gaar ahna waxaa la filayaa in farta lagu fiiqo qodobadii heshiiskii Golaha Wadatashiga Qaran ee la gaaray 27-kii bishii May.

Xubno cusub oo aan ku jirin kooxdii hore u wada socotay ayaa lagu soo kordhiyay shirka, waxaana la sheegay inuu sidaas codsaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.

Xubnahaan lagu soo kordhiyay shirka waa Maxamed Xuseen Rooble, Cali Maxamed Geedi, Prof Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari iyo Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Waa laba ra’iisul wasaare oo hore iyo laba guddoomiye baarlamaan oo hore.

Ajendaha ayaa noqonaya soo dhaweynta madaxweynaha ee madaxdii hore, hadal jeedinta iyo sharaxaada madaxweynaha ee xaaladda guud ee dalka, kadibna siyaasiyiinta iyo dareenkooda.

Wixii markaa ka dambeeya waxaa la aadi doona salaad iyo qado, kadibna markii la isku soo laabto iyada oo dhinac walba mowqifkeeda la og-yahay ayaa la guda-gali doonaa doodda dhabta ah, waxa uuna shirka soo xirmi doona galabta casarkii, sida ay nala wadaageen qaar kamid ah xubnaha ku lugta leh shirka.

Maadaama uu madaxweynaha ballaariyay mowduuca, waxaa la filayaa inay dhinacyadu arrimo gaar ah dul istaagi karaan.

Cumar Cabdirashiid iyo Cabdiweli Gaas ayaa marka laga tago arrinta la isku yimid waxay diirada saari karaan arrinta Puntland iyo dowladda dhexe oo muddo calowsan. Sidoo kale arrinta Sool ee midnimada la xiriirta ayay macquul tahay inay soo hadal qaadan.

Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo xubnaha kale ee reer Koonfur Galbeed waxaa iyagana agtaalla inay farta ku fiiqaan halista ka imaan karta dib u dhaca mar labaad kusoo wajahan doorashada maamulkaas.

Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Cali Kheyre waxaa la filayaa inay iyaguna si weyn diirada u saaran heshiiskii Golaha Wadatashiga Qaran iyo dagaalka Al-Shabaab oo hadda dul taagan Galmudug iyo HirShabeelle.

Marka arrimaha guud laga tago mucaaradka waxay rabaan in lagala heshiiyo doorashada soo aadan, sheekada labada xisbi, muddo kororsiga iyo isbedelka haykalka dowladnimada Soomaaliya, gaar ahaan fikirka madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen.

Dadweynuhu waxay maanta si weyn isha ugu hayaan waxa kasoo bixi kara wada-hadalada goordhow ka furmay magaalada Muqdisho.