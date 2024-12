ASSAD oo isaga oo aalmiiteynaya lagu arkay Moscow

By Jamaal Maxamed

Moscow (Caasimada Online) – Madaxweynihii dhowaan xilka laga tuuray ee Dalka Suuriya Bashaar Al-Asad ayaa lagu arkay mid kamid ah waddooyinka ay ku badan yihiin Madaxda Ruushka ee ku taal Magaalada Moscow oo Caasimad u ah Dalkaas.

Asad ayaa xirnaa dharka lagu aalmiiteeyo waxaana uu ku rucleynayay waddadaas lagu arkay iyada oo amni ahaan ay goobtaas aad u adag tahay in lagu beegsado ama loogu dhawaado sida ay sheegeen ilo kala duwan.

Ciidanka qarsoon ee sirdoonka Ruushka ayaa kor ka ilaalinayay Bashaar Al-Asad waqtigii uu jimicsigaas sameynayay, lama socon xubnaha qoyskiisa iyo kuwii la baxsaday sida ay kusoo warrameen goobjoogayaasha arkay Asad.

Dhanka kale, Wargeyska Financial Times ayaa daabacay warbixin uu ku sheegay in ujeedka Bashaar Al-Asad ay u martigelisay Moscow ay tahay in uu dhaqaale badan oo kaash ah geeyay si uu ugu maareeyo nolosha reerkiisa.

Bashaar oo og xayiraadda dhaqaale ee Ruushka lagu soo rogay kaddib markii uu weerarray Ukraine ayaa horay usii qaatay in ka badan $250 Milyan oo Doollar iyo lacago kale oo dahab ah maadaama uu kusoo baxay diyaarad gaar ah.

Isha: Mustaqbal