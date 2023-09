Daawo: Mudullood iyo Jareer-weyne oo si wadajir ah war uga soo saaray kiiska Jeneraal Sheegow

By Zahra Axmed Gacal

Muqdisho (Caasimada Online) – Beelaha Mudullood iyo Jareer-weyne ayaa magaalada Muqdisho ku yeeshay fadhi gaar ah oo looga hadlay weerarkii lagu qaaday guriga Jeneraal Sheegow oo u xiran dowladda Soomaaliya.

Waxgaradka labada beelood ayaa warbaahinta la hadlay markii uu soo dhamaaday kulankaas, waxayna shaaciyeen inay isku raaceen in aan la qabyaaladeyn xariga iyo weerarkii ka dhacay guriga Jeneraal Sheegow.

Ugaas Maxamuud Cali Ugaas oo u hadlay beelaha Mudullood ayaa sheegay inay isku afgarteen Waxgaradkii ka socday beelaha Jareer-weyne in arrintaasi ay u dhaxeyso sarkaal iyo dowladiisa oo qabiil aysan raad ku laheyn.

“Muddulood iyo Jareer-weyne oo kulan ka yeeshay dhacdadii guriga General Sheegow ayaa isku raacay in arrinta dhacday aysan qabiil ahayn, oo ay ahayd arin dhax martay sarkaal iyo dowladdiisa” ayuu yiri Ugaas Maxamuud Cali Ugaas.

Ugaaska ayaa sheegay in gurigaas uu ka dhacay dagaal sababay inay dhintaan askar ka tirsaneed dowladda iyo ciidan ku heyb ahaa Jeneraal Sheegow, isla markaana artintaas siyaabo kala duwan looga hadlay.

“Markii aan wadahadalnay waxgaradka Jareer-weyne waxaan is tusaaleynay in arrintaasi ay ku dhacday si nasiib darro ah, waxaana isla garanay in loo daayo hey’adaha garsoorka,” ayuu hadalkiisa ku sii daray Ugaas Maxamuud.

Sidoo kale Ugaaska ayaa sheegay in kulamadii labada beelood looga hadlay mooshinka la geeyey baarlamaanka, “Mooshinkaas waxaan isla garanay in loo daayo go’aanka baarlamaanka oo wax saameyn ah uusan ku yeelan labada beelood,” ayuu hadalkiisa ku sii daray Ugaas Maxamuud.

Ugu dambeyntii Ugaaska ayaa sheegay in gogoshaan oo la dhigay guriga Sheekh Shariif ay labada beelood ku xaqiijinayeen in meesha laga saaro warar laga faafiyey labada beelood oo dhacdadaas ku saabsan.

Jeneraal Sheegow ayaa weli u xiran dowladda, welina lama soo taagin wax maxkamad ah, maalmihii lasoo dhaafay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo u doodaya ayaa keenay mooshin, inkastoo weli baarlamaanku uusan qaadin wax tallaabo ah.

Hoos ka daawo