Daawo: Diyaarado sawiraya dhul ku yaalla Muqdisho oo la sheegay in la qaadan rabo

Muqdisho (Caasimada Online) – Shacabka ku nool xaafadda Xero Guulwade ee degmada Yaaqshiid, oo la hadlay warbaahinta, ayaa sheegay inay ka baqayaan in dowladda Soomaaliya ay boobto dhulkooda, inkastoo aysan deganeyn dhul dowladeed, balse ay degan yihiin dhul sharciyeysan.
Waxay sheegeen in diyaaradaha yaryar ee wax sawira ay maalin kasta dul wareegaan guryahooda, kuwaas oo sawirro iyo muuqaallo ka duubaya dhulkooda, sida ay hadalka u dhigeen.
Shacabka hadlay ayaa sheegay inuu jiro dhul ay dowladdu leedahay oo ay deris la yihiin, balse ay ka cabsi qabaan in dhulkooda lagu daro, kadib markii ay arkeen sida loogu mashquulsan yahay sawir qaadista guryahooda.
“Si shacabka iyo dowladda aysan isugu dhicin, ha naloo soo diro dad qiimeeya dhulkan. Deriskeena ayaa degan dhul dowladeed, laakiin dhulkeenu waa mid sharciyeysan oo lacagteenna aan ku soo iibsannay. Dowladda iyo dadkeeda yaan la iska hor keenin,” ayuu yiri mid kamid ah odayaashii hadlay.
Dadka cabanaya ayaa degan dhul u dhow dhulkii hore ee Telefishinka Qaranka Soomaaliya, kaas oo ay sheegeen inay sharcigiisa haystaan, isla markaana ay ka codsanayaan dowladda in dhulkooda loo ilaaliyo nabadgelyadiisa.
“Dowladda Soomaaliya waxaan u sheegeynaa in guri kasta aan u heysanno dukumeenti. Yaan nalaga gardaran. Shacabkana waxaan leenahay isku diyaariya, haddii sharcigu shaqeyn waayo, inaad guryihiinna difaacataan,” ayuu yiri oday kale.
Shacabka ayaa sheegay in dadka dowladda u qaabilsan boobka dhulka ee aaggaas ay haystaan guryaha iyo goobaha ganacsi ee ugu waaweyn magaalada.
“Dhulkeennu mid qarsoon maaha, dhulkii Telefishinka Qaranka kama tirsana. Haddana waxaan aragnaa in dadka burburinta dhulka u qaabilsan dowladda ay wadaan ballaarin, ayna nagu soo fideen. Waan ka digeynaa fidnadaas,” ayuu yiri oday kale oo warbaahinta la hadlay.
Dowladda Soomaaliya ayaa ku howlan burburinta iyo la wareegidda dhulalka danta guud ee magaalada Muqdisho, iyadoo shacabka si qasab ah looga saarayo dhulkii ay ku noolaayeen sanado badan.
Dowladda waxaa lagu dhaliilaa in aysan faahfaahin ka bixin maareynta dhulalka danta guud ee ay ka saarayaan shacabka, iyadoo arrimaha dhulka ay gacanta kula jiraan ganacsato iyo siyaasiyiin ka tirsan dowladda.
Dhulkii ugu dambeeyay ee si xoog ah looga saaray dadkii deganaa wuxuu ahaa Xero Horseed oo ku taalla Tarabuunka, degmada Hodan, halkaas oo uu ka dhacay khasaare nafeed. Dhul-boobka ay dowladdu hoggaamineyso waxaa barbar socda maareyn xumo mararka qaar sababta dhimasho iyo isku dhac hubeysan.