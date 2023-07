Daawo: Siyaasiyiin shaaciyey inay 45 cisho doorasho uga qabanayaan JUBALAND

Nairobi (Caasimada Online) – Siyaasiyiin ku bahoobay ‘Midowga Musharaxiinta Jubbaland’ oo ku shiray magaalada Nairobi ayaa soo saaray war-saxaafadeed ay kaga hadleen xaaladda maamulkaas iyo go’aano ay gaareen.

Kulankaan lagu qabtay magaalada Nairobi ayaa lagu daah-furay isbaheysigaan cusub, waxaana isla fadhiga lagu doortay guddoomiyaha hoggaamin doona ‘Golaha Midowga Musharaxiinta Jubbaland’.

Dr. Cabsiweli Qaasin Gaabow oo mushariintaan ka mid ah ayaa loo doortay guddoomiyaha isbaheysigaan cusub, waxaana kulanka isugu yimid musharaxiin, siyaasiyiin kale iyo waxgarad dhamaantood ka soo jeeda Jubbaland.

Musharaxiintaan ayaa eedeymo culus kala dul dhacay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe, iyagoo ku eedeeyey muddo kororsi sharci darro ah iyo in uusan dooneyn in doorasho dambe ay ka dhacdo deegaanada Jubbaland.

Sidoo kale siyaasiyiintaan waxay Axmed Madoobe ku eedeeyeen in dagaalka Al-Shabaab uu si cad u hor taagan yahay, sida ay hadaka u dhigeen.

Siyaasiyiintaan ayaa mid mid ula hadlay warbaahinta, iyagoo shacabka reer Jubbaland ugu baaqay in 45 cisho gudahood ay u diyaar garoobaan doorasho ka dhacday Jubbaland tii ugu xalaalsaneed, sida ay hadalka u dhigeen.

Sidoo kale waxay cadeeyeen in madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo xafiiska joogay in ka badan 10 sano uusan xaq u yeela doonin in mar dambe uu isisoo sharaxo, iyagoo wacad ku maray in doorasho uu banaanka ka joogo ay Jubbaland ka qaba doonaan.

Siyaasiyiinta sameystay isbaheysigaan waxaa ka mid ah: Senator Cabdullahi Fartaag, Senator Iftiin Baasto, Cabdirashiid Janan, Maxamed Salaad Oomaar, Cabdi Dheere, Cabsiweli Qaasin oo guddoomiye ay u doorteen iyo xubno kale miisaan ku leh siyaasadda.

