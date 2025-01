Trump oo caawa la wareegay xilka iyo tallaabooyin culus oo uu qaadayo

By Zahra Axmed Gacal

Washington (Caasimada Online) – Donald Trump ayaa loo dhaariyay madaxweynaha 47-aad ee Mareykanka Isniinta maanta, isagoo ballan-qaaday “kacaan caqli saliim ah “, wuxuuna xilka la wareegay iyadoo Jamhuuriyiintu ay maamulayaan labada gole ee sharci dejinta Mareykanka.

Trump, oo ka gudbay isku day xil ka xayuubin, eedeymo dambiyo iyo labo isku day dil si uu ugu guuleysto Aqalka Cad, ayaa si deg deg ah u howlgali doono kadib munaasabadda caleemo-saarka, isaga oo soo saari doona amaro madaxweyne oo kala duwan.

Waxaa amarradaas ka mid ah kuwa la xiriira sugidda amniga xuduudda, dhameynta shaqaaleysiinta ku saleysan jinsiga ee dowladda federaalka iyo kuwa kale.

Waxa uu ku dhowaaqay bilowga “xilli cusub oo xiiso leh oo guulo qaran ah” maadaama “mowjadaha isbedelka ay dalka ka socdaan,” sida laga soo xigtay qaybo ka mid ah khudbadiisii caleemo-saarka.

Awaamiirta fulinta ayaa ah tallaabada ugu horreysa ee uu Trump ugu yeeray “dib u soo celinta dhamaystiran ee Ameerika iyo caqliga saliimka ah.”

Cimilo qabow darteed ayaa keentay in dhaarinta loo raray gudaha Capitol Rotunda – markii ugu horreysay muddo 40 sano ah.

Xarunta Capitol, madaxweyne ku xigeenka JD Vance ayaa markii hore lagu dhaariyay, isaga oo uu dhaariyay garsooraha Maxkamadda Sare Brett Kavanaugh.

Trump ayaa ku xigsaday daqiiqado ka dib, isaga oo isticmaalaya laba bible oo mid ay leeyihiin qoyskiisa iyo kii lagu dhaariyey madaxweyne Abraham Lincoln 1861-kii, waxaana dhaariyey garsooraha ugu sarreeya maxkamadda sare John Roberts.

Munaasabadda ayaa waxaa ka qeyb-galay maal-qabeeno ay ka mid yihiin; Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Tim Cook and Sundar Pichai, iyo sido kale Elon Musk oo aad ugu dhow Trump.

Caleema-saarka Trump waxa ay xaqiijisay dib u soo laabasho siyaasadeed oo aan horey uga dhicin taariikhda Maraykanka.

Afar sano ka hor, waxaa loo codeeyay in laga saaro Aqalka Cad intii lagu jiray burbur dhaqaale oo uu sababay cudurka dilaaga ah ee COVID-19. Trump wuu diiday guul-darradiisa, wuxuuna isku dayay inuu xukunka ku dhegnaado.

Waxa uu taageerayaashiisa ku amray in ay socod ku maraan xarunta Congress-ka xilli ay sharci-dajiyayaashu ansixinayeen natiijada doorashada, taasoo dhalisay rabshado sababay in ay carqaladeeyaan dhaqankii dalka ee ahaa in si nabad ah xukunka loogu kala wareego.

Laakin Trump waligiis ma lumin gacan ku hayntiisa xisbiga Jamhuuriga mana niyad jabin kiisas dambiyeed oo lagu soo oogay iyo laba isku day dil, wuxuuna si awood leh uga adkaaday kuwii la loolamayey, kuna guuleystay doorashada.