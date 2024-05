Faadumo: Waa tuma gabadha Muslimadda ah ee noqotay taliyaha ciidank cirka Kenya?

By Guuleed Muuse

Nairobi (Caasimada Online) – Maj Gen Fatuma Gaiti Ahmed ayaa noqotay haweenaydii ugu horreysay ee taariikhda dalka Kenya loo magacaabo Taliyaha Ciidamada Cirka Kenya. Taas oo uu xilkaan u magacaabay madaxweynaha dalka Kenya William Ruto.

Waxuu sidoo kale madaxweynahu magacaabay hoggaamiyaal kale oo uu ku jiro taliyaha ciidamada qalabka sida kadib geeridii ku timid taliyahii hore ee ciidamada dalka Kenya Gen. Francis Ogolla oo shil diyaaradeed ku dhintay bishii lasoo dhaafay.

Gen Charles ka hariri ayaa loo dalacsiiyay in uu qabto ayaa loo magacaabay taliyaha cusub ee ciidamada qalabka sida ee Kenya.

Sareeye Gaas Fatuma Ahmed ayaa horey xilal hore oo markii koobaad dumar qabteen kasoo qabatay ciidamda dalka Kenya oo hoggaankoodu waligoodba u badnaayeen rag. Waana haweenaydii koobaad ee ciidamada Kenya ka noqota Sarreeye iyo Guuto iyo Gaashaanle Sare.

Fatuma waxay ciidamada Kenya kusoo biirtay sanadkii 1983-dii iyadoo kasoo kashaqaysay Ciidanka Adeegga Haweenka oo ah talis dumar u gaar ah si ka gooni ahna qaybaha ciidamada difaaca Kenyana u shaqeeya.

Waxayna ahaayeen talis bixiya adeegyada waajibaadka maamul, dhaqaale, dawo iyo xidhiidh ee ciidamada. Cutubkaan ayaana la kala diray sanadkii 1999-kii xubnahii ayaana loo ogolaaday in ay ku kala biiraan qaybaka kala duwan ciidamada, sida kuwa circa, badda iyo ciidamada qalabka sida.

Wada shaqaynta cutubkaan ayaana fursado badan u abuurtay haweenka si’ay uga qayb qaataan waajibaadka ciidamada, dadka sidaan ugasoo dhex baxayna waxaa kamid ah Sareeye Guuto Maj Gen Fatuma Axmed.

Sare u kaceedana waxaa loo arkay guul weyn oo ay ka gaartay horumarinta hannaanka sinnaanta jinsiga ee ciidamda qalabka sida ee dalka Kenya.

2018-kii ayuu madaxweynahii markaas ee dalka Kenya Uhuru Kenyatta u dalacsiiyay in ay noqoto Jeneraal buuxa, waxuuna markaas sheegay in uu ku xisaabtamaayay in ay noqoto ‘‘tusaale wanaagsan oo ay ku daydaan haweenka dalku’’.

“U caddee in aysan jirin wax xadidaya haweenka” ayuu yidhi madaxweynahii hore ee Kenya Uhuru Kenya Xiligaas.

Sarreeye Guuto Faatuma Axmed waxay sheegtay in ciidanka in ay ku biirto u uku dhiirigeliyay adeerkeed kaas oo markaas ciidamada ku jiray, waxayna sheegtay in ay aad u jeclayd edabtiisa iyo howlkarnimadiisa. Taasina ay nolosheeda maanhag u noqotay tan iyo koriimadeedii hore.

Waxay sheegtay in qaar kamida ah qoyskeeda ay ka niyad jabiyeen ku biiritaanka ciidanka. “Ma’aha shaqo loogu talo galay dumarka” ayay ku dhaheen siday ka sheegtay telefeeshinka Citizen 2018-kii. “Balse waxaa iga go’anaa in aan isbeddel ku sameeyo noloshayda” ayay tidhi.

Waa hooyo dhashay 3 carruur ah waana qof jecel dhexgalka iyo la socoshada dumarka ka yaryar si’ay u dhiirigeliso. Waana muslimad diinteeda ku adag. Waxay Dugsiga Difaaca Qaranka ee Kenya ka qalin jabisay sanadkii 2000.

Waxayna sheegtay in sare u kacadeedan iyo darajooyinkaan ay gaadhay ay sabab u ahayd edabta iyo howlkarnimadeeda intii ay ku jirtay ciidamada dalka Kenya.

BBC