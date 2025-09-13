Wararka

Guddoonka labada gole ee BF oo soo saaray go’aan xasaasi ah – Maxaa soo kordhay?

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Guddoonka Labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya oo warsaxaafadeed soo saaray ayaa shaaciyay goorta uu furmayo kalfadhiga 7-aad ee Baarlamaanka oo muddo u xirnaa, sababo la xiriira culeyska siyaasadeed ee ka jira dalka.

Guddoonka Golaha Shacabka iyo kan Aqalka Sare oo isugu yimid kulan wadatashi ah ayaa go’aamiyay in la furo Baarlamaanka maalinta sabtida ah oo ku beegan 20-ka September 2025-ka.

“Guddoonka Labada Aqal ee Baarlmaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo kulamo wadatashi ah ka yeeshay furitaanka kalfadhiga 7-aad ee BJFS ayaa go’aamiyay in kalfadhiga 7-aad furmo Sabti 20, September 2025” ayaa lagu yiri warqadda.

Sidoo kale waxaa farriin loo diray xildhibaannada oo loogu baaqay inay si buuxda usoo xaadiraan furitaanka, halka kuwa maqan dalka la faray inay soo xaroodaan.

“Haddaba Xildhibaannada iyo Senetarada Baarlamaana JFS waxaa lagu wargelinayaa inay soo xaroodaan”. ayaa mar kale lagi yiri warqadda.

Sida ay ogaatay Caasimada Online, ku dhaqaaqista furitaanka Baarlamaanka ayaa ku timid kulamo ay saacadihii lasoo dhaafay yeesheen Madaxweynaha iyo guddoomiyeyaasha labada Aqal oo ka arrisaday in dib loo furo kulamadii Baarlamaanka, si horay loogu wado shaqada.

Labada Gole ee Baarlamaanka ayaa galay fasax dheer, waxaana markii uu dhammaaday fasaxooda hakad sii galay shaqada, sababo ku aadan culeyska siyaasadeed ee dalka.

Kalfadhigan 7-aad ee Sabtida furmi doono ayaa isha lagu wada hayaa, waxaana jira guux wayn oo ku aadan mooshin la sheegay in xildhibaannada ay ka wadaan Ra’iisul wasaare Xamza Cabdi Barre, kaas oo laga abaabulay magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi.

Waxaa sidoo kale jira dood kale oo ku aadan wax ka beddalka dastuurka iyo arrimaha doorashooyinka oo weli hortaalla Baarlamaanka, si uu go’aan uga gaaro.

Soomaaliya ayaa haatan ku jirto marxalad xasaasi ah, waxaana si weyn isku haya kooxda Villa Soomaaliya, xubnaha mucaaradka iyo qaar kamid ah madax-goboleedyada dalka.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Somalia oo ku dhawaaqday in ay martigelineyso shir caalami ah oo ka dhacaya Muqdisho
QORAALKA XIGA
Xasan Sheekh oo qaaday tallaabo muhiim ah kadib dagaalkii Ceeldheer + Sawirro
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved