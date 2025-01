Israel oo ciidamadeeda kala baxeysa Gaza xilli Xamaas ay sameysay soo rogaal-celin

By Asad Cabdullahi Mataan

Gaza (Caasimada Online) – Israa’iil ayaa ansixisay qorshayaal ay ciidamadeeda kaga saarayso Marinka Gaza, kadib markii horumar laga sameeyay wadahadallada maxaabiis is-dhaafsiga ee lala yeeshay Xamas, waxaaa sidaas weriyey warbaahinta Isarel.

Wargeyska Haaretz ayaa sheegay in militarigu uu oggolaaday qorshayaal dhowr ah oo ciidamada si degdeg ah looga saarayo Gaza, taas oo jawaab u ah horumarka laga sameeyay wadahadallada.

Waxaa la darsay dhowr ikhtiyaar, oo ay ku jiraan in ciidamada laga soo saaro marinka Netzarim, kaas oo Gaza u kala qaybiya laba qaybood.

Inkastoo ay ka dhiseen kaabayaal ballaaran iyo saldhigyo ciidan gobolka, militariga ayaa sheegay in ay “daabuli” karaan ciidamada, iyagoo carabka ku adkeeyay in ay diyaar u yihiin fulinta heshiis kasta oo ay gaaraan dowladda iyo ururka iska-caabinta reer Falastiin, oo ay ku jirto in ciidamada si degdeg ah looga saaro Gaza.

Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil ayaa horay u shaaciyay in wafdi uu hoggaaminayo madaxa hay’adda sirdoonka Mossad David Barnea iyo Ronen Bar, oo ah madaxa hay’adda sirdoonka gudaha ee Shin Bet, ay u safri doonaan Qatar si ay u sii wadaan wada-hadallada.

Ra’iisul Wasaare Benjamin Netanyahu ayaa ka hor inta aan lagu dhawaaqin qorshaha la kulmay Steve Witkoff — oo ah ergayga gaarka ah ee madaxweynaha la doortay ee Mareykanka u qaabilsan Bariga Dhexe.

Wargeyska Yedioth Ahronoth ayaa sidoo kale sheegay, in 90% faahfaahinta heshiiska maxaabiis is-dhaafsiga ee u dhexeeya Israa’iil iyo Xamas la soo gaba-gabeeyay, isagoo soo xiganaya ilo siyaasadeed.

Arrintan ayaa imaneysa ayada Xamas ay Gaza ka sameysay soo rogaal celin weyn, sida dhowaan laga soo xigtay warbixin uu baahiyay taleefishinka Channel 12 ee Israel, taas oo uu sidoo kale xaqiijiyay wargeyska The Jerusalem Post.

Sida ay sheegtay Channel 12, Xamas iyo xoogagga kale ee Ururka Islamic Jihad ayaa tiradooda hadda lagu qiyaasay inta u dhaxaysa 20,000-23,000 dagaalyahan. Tiradan cusub ayaa imaneysa ayada oo dhowaan tirada dagaal-yahanada lagu sheegay 12,000.

Tiradan cusub ayaa sidoo kale su’aal gelineysa sheegashadii Ra’iisul Wasaare Benjamin Netanyahu iyo ciidamada difaaca Israel (IDF) oo sheegtay in inta u dhaxaysa 17,000-20,000 dagaalyahan oo Xamas iyo Islamaic Jihad ah ah lagu dilay dagaalka.