Kheyre oo weerar culus ku qaaday madaxweyne Xasan

Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa si adag u cambaareeyay go’aanka Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku aas-aasay xisbiga cusub ee cadaaladda iyo midnimada (Justice and Solidarity Party – JSP), isagoo ka digay in tallaabadan ay carqaladeyn karto xasilloonida dalka, xilli ay Soomaaliya u diyaar garowdo doorashadii ugu horreysay ee hal qof, hal cod ah.

Khayre, oo horey ula shaqeeyay Madaxweyne Xasan Sheekh, ayaa muujiyay walaac weyn oo ku saabsan in dhismaha xisbigan uu dhaawici karo dadaallada lagu xoojinayo midnimada qaranka, ayna halis gelin karto is-afgaradka siyaasadeed ee lagama maarmaanka u ah hannaanka kala guurka dimuqraadiyadeed ee dalka.

“Madaxweynaha waxaa laga filayay inuu mideeyo madaxda heer federaal, dowlad-goboleedyo iyo mucaarad, si si wadajir ah loola dagaallamo argagixisada loona xalliyo khilaafaadka siyaasadeed — ma ahayn in uu abuuro il cusub oo khilaaf ah,” ayuu Khayre u sheegay The Africa Report.

“Soomaaliya waxay joogtaa marxalad xasaasi ah. Tani waa xilli u baahan hoggaan is-dhexgal ah, ma aha istaraatiijiyado siyaasadeed oo dhinac keli ah,” ayuu raaciyay.

Falcelin isa soo taraysa oo ka dhalatay JSP

Khayre wuxuu ku biiray tiro sii kordheysa oo siyaasiyiin ah oo dhaliilay waqtiga iyo ujeeddada abuurista xisbiga cusub. Madaxweynayaashii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Shariif Sheekh Axmed ayaa iyaguna ugu baaqay Madaxweyne Xasan Sheekh in uu ka laabto qorshaha, iyagoo sheegay in tallaabadu ay khatar ku tahay horumarka laga gaaray wadahadallada siyaasadeed ee dalka.

Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe), ayaa sheegay in xisbiga JSP uu si aad ah ugu egyahay xisbiga SRSP ee uu hoggaamin jiray Maxamed Siyaad Barre, kaasoo xukumayay dalka muddo ka badan labaatan sano.

Dadka dhaliilaya xisbiga waxay ku doodayaan in abuuristiisu aysan ahayn mid siyaasadeed oo kaliya, balse ay qeyb ka tahay qorshe ballaaran oo lagu doonayo in la hareer maro Golaha Wadatashiga Qaran (NCC), oo ah madal ay ku kulmaan dhammaan madaxda dowlad-goboleedyada iyo dowladda dhexe.

Walaaca ayaa sii kordhaya iyadoo uu muuqdo in Ra’iisul Wasaare Xamza Cabdi Barre iyo inta badan golaha wasiirrada ay si buuxda ula safan yihiin xisbiga JSP, taasoo keentay cabsi laga qabo in awood siyaasadeed la isugu geeyo gacmo yar, kahor doorashada tooska ah ee la filayo — taasoo noqon doonta tii ugu horreysay ee noocaas ah tan iyo 1969.

Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa difaacay abuurista xisbiga, isagoo sheegay in ujeeddadu tahay in la dhameystiro dastuurka ku-meel-gaarka ah isla markaana la dhiso hannaan dimuqraadi ah oo ku saleysan caddaalad.

“Mudnaanta ugu weyn waxay tahay in la xaqiijiyo hal qof, hal cod — si codka muwaadin walba uu miisaan dhab ah u yeesho,” ayuu yiri mar uu ka hadlayay xafladda furitaanka xisbiga.

“Siyaasadda ma ahan tiro keliya. Cidda abaabulan ayaa heli doonta saameynta.”

Hase yeeshee, Khayre iyo siyaasiyiin kale ayaa si adag uga shaki qaba, iyagoo ku eedeynaya madaxweynaha in uu isku dayayo in uu saameyn ku yeesho hannaanka doorashada si ay uga faa’iideyso siyaasaddiisa.

“Waa in la dhisaa is-afgarad siyaasadeed oo lagu ilaaliyo hufnaanta doorashada — ma ahan in la sii fogeeyo kala qeybsanaanta siyaasadeed,” ayuu yiri Khayre.

Walaac gudaha iyo mid caalami ah

Mas’uuliyiin Mareykan ah ayaa sidoo kale ka digay in isbeddellada dastuuriga ah ee ay waddo xukuumadda Xasan Sheekh ay noqon karaan kuwo khatar ah haddii aan loo marin hannaan furan oo lagu wado wadatashi.

“Dhammaan daneeyeyaasha siyaasadeed waa inay helaan fursad ay ku dhiibtaan ra’yigooda ku aaddan isbeddelka nidaamka federaalka iyo doorashooyinka Soomaaliya,” ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay Waaxda Arrimaha Afrika ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka.

“Go’aannada aan ku saleysneyn taageero ballaaran waxay lumin doonaan sharciyadda waxayna carqaladeyn doonaan dadaallada amniga.”

Falanqeeyayaal Soomaaliyeed ayaa iyaguna walaac la wadaagay. Maxamed Cilmi Afrax, oo ah falanqeeye siyaasadeed, ayaa sheegay in xisbiga JSP laga yaabo in loogu talagalay in lagu saameeyo hab-dhiska doorashooyinka iyadoo la adeegsanayo magaca hal qof, hal cod.

“Ujeeddada xisbiga waxay u muuqataa mid lagu doonayo in la kala diro Golaha Wadatashiga Qaran loona rogo nidaamka siyaasadeed,” ayuu yiri.

Dhinaca kale, Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad, oo ah agaasimaha Machadka Daraasaadka Istaraatiijiga ee Geeska Afrika, ayaa uga digay in siyaasadda sare-loogu-xukumo ay horseedi karto xasillooni darro hor leh.

“Haddii aan la helin guddiga doorashooyinka oo si dhab ah u madax-bannaan, doorasho kasta waxay wajaheysaa shaki iyo qalalaase,” ayuu yiri.

Hoggaamiyeyaasha mucaaradka ayaa ka digaya in Madaxweyne Xasan Sheekh uu ku socdo dariiqii Madaxweynihii hore Farmaajo, kaasoo si weyn loogu dhaliilay inuu isku dayay muddo kororsi — taasoo dalka gelisay xaalad u dhow dagaal sokeeye.

“Madaxweynuhu wuxuu halis ugu jiraa inuu dib u dhaxal siiyo dalka khilaaf siyaasadeed oo hor leh,” ayuu yiri Khayre. “Soomaaliya ma awooddo inay dib ugu laabato khaladaadkii hore. Waa inuu dhegeystaa baaqyada wadahadalka, midnimada, iyo doorasho la isku raacsan yahay.”

Ayada oo ay Soomaaliya ku sii dhowaanayso doorasho muhiim ah, su’aasha taagan waxay tahay: Madaxweyne Xasan Sheekh u leexan doonaa wadahadal iyo wadar oggol, mise wuxuu sii wadi doonaa xeelad siyaasadeed oo laga yaabo inay wiiqdo horumarka dimuqraadiyadeed ee dalka?