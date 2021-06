Mareykanka iyo UK oo war kasoo saaray jadwalka cusub ee doorashada Soomaaliya

Muqdisho (Caasimada Online) – Safaaradaha dowladaha Mareykanka iyo UK ayaa war kasoo saaray shirkii shalay Muqdisho ugu soo dhammaaday madaxda Maamul Goboleedyada, Gobolka Banaadir iyo Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble.

Safaaradda UK oo qoraal soo dhigtay barteeda Twitter-ka ayaa xustay inay soo dhaweneyso war muriyeedkii shalay kasoo baxay shirkii mudada labada maalin aheyd madaxda maamul goboleedyada iyo Ra’iisul Wasaare Rooble uga socoday magaalada Muqdisho kaasoo lagu soo bandhigay jadwalka cusub ee doorashooyinka Soomaaliya.

Dowladda UK ayaa sheegtay inay rajo weyn ka leedahay in doorashooyinka Soomaaliya ay kusoo dhamaato si nabad ah. Sidoo kale waxay bogaadisay in kaalin fiican doorashada laga siiyo Haweenka Soomaaliyeed.

“Dowladda UK waxay soo dhaweeneysaa shirkii golaha wadatashiga Qaranka ee Muqdisho lagu soo gabagabeeyey iyo dadaalka joogtada ah ee lagu abuurayo is afgarad ku saabsan sidii horey loogu sii socon lahaa. Waxaan rajeyneynaa in dhawaan doorashada ay u dhacdo si nabad ah oo lagu kalsoonaan karo isla markaasna door fiican laga siiyo haweenka,” ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay safaaradda UK ee Soomaaliya.

The 🇬🇧 notes Somali leaders’ conclusion of the National Consultative Council meeting, and continued efforts to forge consensus on the way ahead. We look forward to peaceful and credible elections 🗳 soon, with meaningful women’s participation #SomaliaElections2021

