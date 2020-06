Mareykanka oo war kasoo saaray SHIRKA Jabuuti ee Soomaaliya iyo Somaliland

Jabuuti (Caasimadda Online) – Dowladda Mareykanka ayaa ka hadashay shirka Maanta magaalada Jabuuti uga furmay Dowladda Soomaaliya iyo Maamulka Somaliland kadib muddo badan oo uu hakad ku jiray wada-hadallada labada dhinac.

Qoraal ay soo saartay Safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa lagu sheegay in Dowladda Mareykanka ay soo dhaweeneyso wada-hadalka Maanta u furmay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, shirkaas oo uu shir guddoomin doono madaxweynaha Jabuuti ismaaciil Cumar Geelle.

Dowladda Mareykanka ayaa Madaxweynaha Jabuuti uga mahad-celisay dadaalka uu ku bixiyey kulankan, waxaana sidoo kale qoraalka lagu bogaadiyey Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxweyne Muuse Biixi.

“Safaarada Mareykanka ee Muqdisho ayaa waxaa ay soo dhaweyneysaa furitaanka wada-hadalka Somalia iyo Somaliland ee Jabuuti. Waxaan amaaneynaa hoggaanka Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, waxaa mahad leh Madaxweyne Ismael Cumar Geelle oo marti geliyay kulan taariikhi ah,” ayaa lagu yiri Qoraalka Safaaradda Mareykanka.

@US2SOMALIA welcomes opening of #Somalia– #Somaliland talks today in #Djibouti. We commend the leadership of @M_Farmaajo & @Musebiihi. T/Y @IsmailOguelleh for hosting a historic mtg. We support coop for the good of the #Somali people & urge all Somalis to be part of the process.

— U.S. Embassy Mogadishu, Somalia (@US2SOMALIA) June 14, 2020