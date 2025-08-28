24.8 C
Sawirro: Jabuuti oo wafdi culus u soo dirtay Muqdisho + Qorshaha safarkaan

By Zahra Axmed Gacal
Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirka Arrimaha Dibedda Jamhuuriyadda Jabuuti, Mudane Cabdulqaadir Xuseen Cumar, iyo wafdi uu hoggaaminayo oo soo gaaray Soomaaliya ayaa si diiran loogu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.

Wafdiga Wasiir Cabdulqaadir ee Muqdisho soo gaaray waxaa qeyb ka ah safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Jabuuti, Mudane Salaad Cali Jeelle iyo masuuliyiin kale.

Masuuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo uu hoggaaminayo Wasiirka Arrimaha Dibedda Soomaaliya, Mudane Cabdisalaan Cabdi Cali, qeybna ay ka yihiin wasiirro, xildhibaano iyo Safiirka Dowladda Jabuuti u jooga Soomaaliya Amb. Maxamedrashiid, ayaa garoonka Aadan Cadde ku soo dhaweyey wafdiga wasiirka ee ka yimid Dalka Jabuuti.

Wasiirka Arrimaha Dibedda Soomaaliya, Cabdisalaan Cabdi Cali, oo hadal kooban ka jeediyay kulankii soo dhoweynta ee ka dhacay hoolka nasashada ee garoonka ayaa ka warbixiyey booqashada Wasiirka Arrimaha Dibedda Jabuuti, Cabdulqaadir Xuseen Cumar iyo wafdigiisa ay ku yamaadeen Soomaaliya.

Dhankiisa, Wasiirka Arrimaha Dibadda Jabuuti, Mudane Cabdulqaadir Xuseen Cumar, oo ka mahadceliyey soo dhoweynta walaalnimadu ku dheehan tahay ee isaga iyo wafdigiisa loogu sameeyey Muqdisho ayaa sheegay in booqashadaan ay qaadan doono muddo labo cisho ah.

Cabdulqaadir Xuseen Cumar ayaa Wasiirka Arrimaha Dibedda Jamhuuriyadda Jabuuti loo magacaabay bishii April ee sanadkan, isagoo bedelay Wasiirkii hore ee Arrimaha Dibedda Jabuuti, Mudane Maxamuud Cali Yuusuf oo hadda ah Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika.

Wasiir Cabdulqaadir ayaa inta uu joogo Muqdisho wuxuu kulamo la qaadan doonaa masuuliyiinta ugu sareysa dowladda Soomaaliya oo Madaxweyne Xasan Sheekh uu ugu horeeyo, iyagoo ka wadahadli doona ajendayaal muhiim u ah labada dal ee walaalaha ah.

