Sidee maanta looga ciiday Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee dalka? + Video

Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa maanta si weyn looga ciiday magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee Soomaaliya, maalinta koowaad ee Ciidul-Fidriga, iyadoo inta badan salaadda ciidda lagu tukaday goobaha fagaarayaasha.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta boqolaal ka mid ah ciidamada qaranka iyo dad shacab ah kula ciiday deegaanka Gandarshe ee gobolka Shabeellada Hoose, kaas oo kamid ah deegaanada dhowaan laga xoreeyay kooxda Al-Shabaab.
Madaxweynaha ayaa khudbad uu jeediyay salaadda Ciidda kaddib ugu hambalyeeyay dhammaan Muslimiinta caalamka, gaar ahaan dadka Soomaaliyeed, munaasabadda barakeysan ee Ciidul-Fidriga oo ah astaan midnimo, is-jacayl iyo farxad.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa geesiyaasha ciidamada qaranka ku ammaanay naf-hurnimada ay sameynayaan, xilli iyagoo sooman ay difaac uga jireen furimaha hore, si shacabku u helaan amni iyo xasillooni.
“Mashaariic waaweyn ayaa u soo socota deegaanka Gandarshe, waxaana dadka u soo socda mustaqbal aad u fiican,” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Madaxweyne Xasan Sheekh.
Sidoo kale waxa uu shacabka Soomaaliyeed ku boorriyay inay garab istaagaan ciidamada, taageeraan isla markaana u gargaaran dadkeenna danyarta ah, kana shaqeeyaan danta guud.
Dhinaca kale, Madaxweynaha Somaliland, Cabdiraxmaan Cirro ayaa maanta salaadda Ciidul-Fidriga shacabka caasimadda kula tukaday Masjid Jaamaca Weyn ee magaalada Hargeysa, halkaas oo ay kumannaan muwaadiniin ahi si wadajir ah ugu oogeen salaadda Ciidda soon-qaad.
Cirro ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray dhammaan ummadda Somaliland gudaha iyo dibaddaba, isagoo tilmaamay in nabaddu ay tahay hanti qaran oo u baahan in si wadajir ah loo ilaaliyo loona adkeeyo.
Madaxweynaha Somaliland ayaa ganacsatada dalka ugu baaqay inay u diirnaxaan dadkooda, isla markaana muujiyaan mas’uuliyad qaran xilligan ay dunida ka jiraan colaado adag, iyagoo ilaalinaya xasilloonida suuqyada iyo danta guud ee bulshada.
Sidoo kale wuxuu si gaar ah ugu baaqay shacabka Somaliland inay garab istaagaan walaalahooda ay abaaruhu saameeyeen, isla markaana ay muujiyaan isu-naxariisasho iyo is-caawin, si looga gudbo xaaladaha adag ee nololeed ee haatan jira.
Si kastaba, munaasabadda Ciidul-Fidriga ayaa si weyn looga dabaaldegay guud ahaan magaalooyinka dalka, waxaana laga dareemayay saxmad waddooyinka waaweyn iyo goobaha ay isku yimaadaan dadka.
Hoos ka daawo muuqaallada