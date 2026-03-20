TRUMP oo go’aan ka soo saaray in ciidamo dhulka ah loo diro Iiraan iyo in kale

Washington (Caasimada Online) — Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiistii si cad u beeniyay wararka sheegaya inuu ciidamo dhulka ah uu daadgureynayo si ay gacan uga geystaan dagaalka uu dalkiisu ka wado Iiraan, isagoo weriyeyaasha u sheegay inuusan ciidamo geyn doonin “meelna.”
“Maya, ciidamo meelna geyn maayo,” ayuu yiri Trump mar uu ku sugnaa Aqalka Cad, kadib markii la weydiiyay inuu qorsheynayo inuu ciidamo horleh u diro Bariga Dhexe.
Wuxuu raaciyay hadal xasaasi ah isagoo yiri: “Haddii aan dirayo xitaa, hubaal idiinma sheegeen,” kahor inta uusan raacinin in Mareykanku uu sameyn doono “wax kasta oo lagama maarmaan ah si qiimaha shidaalka hoos loogu dhigo.”
Hadalladan ayaa imanaya xilli wakaaladda wararka ee Reuters ay werisay in maamulka Trump uu ka fiirsanayo inuu kumanaan askari oo Mareykan ah u daadgureeyo gobolka si ay u xoojiyaan howlgalkooda.
Saraakiisha ayaa miisaamaya hawlgal la doonayo in lagu sugo marin nabdoon oo ay maraakiibta shidaalku ku maraan Marinka Hormuz, iyadoo la adeegsanayo ciidamada cirka iyo kuwa badda. Marinkan ayaa si dhab ah u xirnaa tan iyo markii uu qarxay dagaalka Mareykanka iyo Israa’iil ay ku qaadeen Iiraan, kaas oo bilowday 28-kii bishii Febraayo.
Maamulka Washington ayaa sidoo kale ka wada hadlay suurta-galnimada in ciidamo dhulka ah loo diro Jasiiradda Kharg ee Iiraan, halkaas oo ay ku taallo xarun kayd shidaal oo gacanta ku haysa boqolkiiba 90% dhoofinta shidaalka ee xukuumadda Tehran.
Ikhtiyaar kale oo miiska saaran ayaa ah in ciidamo Mareykan ah loo diro si ay ula wareegaan kaydka Yuraaniyamta sida weyn loo kobciyay ee dalkaas. Si kastaba ha ahaatee, ilo wareedyo ayaa Reuters u xaqiijiyay inaysan rumeysnayn in daadgureyn ciidamo dhulka ah oo la geeyo gudaha Iiraan ay tahay mid soo socota xilligan dhow.
Wada-hadalladan hoose ayaa soo baxaya xilli milateriga Mareykanku uu sii wado duqeymaha ba’an ee uu ku hayo ciidamada badda ee Iiraan, kaydadkooda gantaallada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, iyo guud ahaan warshadaha difaaca ee dalkaas. Sida laga soo xigtay Wasaaradda Gaashaandhigga ee Pentagon-ka, Mareykanka ayaa fuliyay in ka badan 7,800 oo duqeyn ah tan iyo markii uu dagaalku bilowday.
Ciidamada Mareykanka ayaa in ka badan 90 bartilmaameed ku duqeeyay Jasiiradda Kharg, in kasta oo ay bed-qab uga tageen kaabayaasha tamarta.
Haddii Washington ay isku daydo inay la wareegto gacan-ku-haynta Kharg, waxay u baahan doontaa ciidamo dhulka ah, taas oo halis weyn gelineysa nolosha askarta Mareykanka, maadaama ay u badan tahay in tallaabadaas ay dhalin doonto falcelin aargoosi oo aad u xooggan oo ka timaada Iiraan.
Dagaalkan khasaaraha badan dhaliyay ayaa durba galaaftay nolosha ugu yaraan 13 askari oo Mareykan ah, halka 200 oo kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaas oo 10 ka mid ah ay qabaan dhaawacyo halis ah, sida ay xaqiijisay waaxda gaashaandhigga.
Colaadda ayaa haatan ku dhow dhammaadka toddobaadkiisii saddexaad iyadoo uusan muuqan qorshe cad oo lagu soo gabagabeynayo.
Aqalka Cad ayaa isku diyaarinaya inuu Koongareeska weydiisto miisaaniyad dheeri ah oo dhan $200 bilyan oo doolar si loogu maalgeliyo ololaha milateri.
Arrintan ayaa dhalisay qeylo-dhaan xooggan oo ku aaddan in Mareykanku uu si qoto dheer ugu sii dhex milmayo dagaal uu markii hore Madaxweyne Trump ku tilmaamay mid qaadan doona oo keliya afar ilaa shan toddobaad.