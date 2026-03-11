27 C
Mogadishu
Thursday, March 12, 2026
Wararka

Xasan Sheekh, Abiy iyo Geelle oo kulan xasaasi ah ku yeeshay Jabuuti + Sawirro

By Guuleed Muuse
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Jabuuti (Caasimada Online) – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle, iyo Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya, Abiy Ahmed ayaa caawa kulan saddex-geesood ah ku yeeshay magaalada Jabuuti ee caasimadda dalka Jabuuti.

Kulankan ayaa lagu xoojiyay iskaashiga wadajirka ah ee saddexda dal, iyadoo si gaar ah diiradda loo saaray arrimaha amniga gobolka, sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay Villa Soomaaliya.

Sidoo kale, hoggaamiyeyaasha saddexda dal ayaa sidoo kale si qoto dheer uga wada-hadlay dagaalka argagixisada, dadaallada Soomaaliya ee dimuqraadiyeynta, xasilloonida Geeska Afrika, iyo horumarinta iskaashiga dhinacyada kala duwan.

Intii uu socday kulanka ayaa sidoo kale lagu lafaguray fursadaha lagu horumarin karo iskaashiga dhaqaale ee dalalka gobolka, gaar ahaan dhinacyada maalgashiga, ganacsiga iyo fududeynta isu-socodka dadka iyo badeecadaha.

Madaxda ayaa carrabka ku adkeeyay baahida loo qabo horumarinta kaabeyaasha dhaqaalaha ee isku xira dalalka Geeska Afrika, si loo xoojiyo isdhexgalka gobolka loona abuuro fursado dhaqaale oo waara.

Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa uga mahadceliyay dowladda iyo shacabka Jamhuuriyadda Jabuuti martigelinta kulankan, isaga oo adkeeyay muhiimadda ay leedahay sii joogteynta wada-tashiyada iyo iskaashiga lagu xoojinayo xiriirka dalalka gobolka.

Kulankan ayaa kusoo beegmaya xilli colaadda Bariga Dhexe ay sii xoogeysanayso, taas oo sare u qaadaysa walaaca laga qabo xaaladda amni ee gobolka.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Xog ka cusub qorshaha ay Israa’iil saldhigga militari uga dhiseyso Somaliland
Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved