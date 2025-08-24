Xog: Wada-hadallo u bilowday Xasan Sheekh iyo Axmed Madoobe – Yaa fududeeyay?

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Madoobe ayaa waxaa u bilowday wada-hadallo ay dhex-dhexaadinayso dowladda Kenya, sida ay ogaatay Caasimada Online.
Xogo hoose oo ay heshay Caasimada Online ayaa sheegaya in khadka telefoonka ay ku wada-hadleen Xasan Sheekh iyo Axmed Madoobe. Wada-hadalkan ayaa waxaa fududeeyay Taliyaha Sirdoonka Kenya Nuuradiin Yuusuf Xaaji.
Nuuradiin ayaa maalmo ka hor safar qarsoodi ah ku tagay Kismaayo, sida ay illo wareedyo si dhow ula socda arrintaan inoo xaqiijiyeen.
Labada mas’uul ayaa wada-hadalkooda u horeeyay ee ay ku qaateen taleefanka uu ahaa mid kooban, kaasi oo Taliyaha Sirdoonka Kenya ku doonayo inuu bilow u noqdo qaboojinta xiisada Jubbaland iyo Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Kadib wada-hadalka telefoon ee labada madaxweyne, waxa uu shalay Axmed Madoobe gaaray magaalada Nairobi. Khilaafka Xasan Sheekh iyo Madoobe ayaa kasoo bilowday shirkii Madasha Wadatashiga Qaran ee bishii October 2024, markaas oo la isku mari waayey guddiga doorashada iyo in doorashooyinka qof iyo cod lagu soo doorto madaxda maamullada.
Axmed Madoobe ayaa xilligaas ku dooday in doorashooyinka maamullada ay gooni u qabsadaan, halka Villa Soomaaliya ay ku adkeysaneysay hal guddi doorasho oo ay dowladda dhexe gacanta ku hayso inay qabtaan doorashada labada heer.
Tan iyo markaas wixii ka dambeeyay khhilaafka ayaa isku bedelay dagaallo culus oo ka dhacay Raaskambooni daba-yaaqadii 2024 iyo Beledxaawo Luuliyo 2025, taas oo keentay in ciidamo labada dhinac ah ay xadka Soomaaliya iyo Kenya ka tallaabaan.
Si kastaba, waxaa isweydiin mudan: maxay Dowladda Kenya uga dan leedahay inay xilligan dhex-dhexaadiso labada dhinac, iyadoo la ogyahay inay hore uga muuqatay diidmo? Ma loo fasiri karaa in Madaxweyne Xasan Sheekh uu maanta marayo heer uu aqbalay dhex-dhexaadinta isaga iyo Axmed Madoobe, mise Kenya ayaa ka wel-welsan qorshaha dowladda dhexe ee dhismaha Jubbaland-ta cusub ee lagu karkarinayo Garbahaareey?