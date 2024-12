Xogta xaafadda xoogga looga saaray dadkii deganaa ee ‘Xero Kalluunka’

By Zahra Axmed Gacal

Muqdisho (Caasimada Online) – Dadka ayaa siyaabo kala duwan u arka tallaabo dad shacab ah looga rarayo xaafadda Kalluunka oo u dhow garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, kadib markii la sheegay in dadkaas horey loo siiyay ogeysiis ku saabsan inay halkaas iskaga guuraan.

Dadka qaar ayaa sheegaya in aaney haysan meel ay aadaan dowladduna aanay dhul kale siin oo ay degaan.

Dowladda Soomaaliya ayaa bilowday in ay dadkii deganaa ka rarto guryihii deegaanka ahaa ee Wasaaradda Kalluunka ee ku dhaw garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, halkaas oo qoysas badan ay muddo dheer deganayeen.

Ciidamo ka socda booliska Soomaaliya ayaa tagay xaafadda Kalluunka ee magaalada Muqdisho, xilli saqdhexe ah, waxaana lagu amray dadka in ay halkaas iskaga guuraan, amarka dowladda ayaa deg deg u fulay, balse waxay dadku wajaheen duruuf adag.

Waxaa jirtay warqad horay ugasoo baxday Wasaaradda Kalluumeysiga iyo hay’adaha amniga ee dowladda Federaalka oo dadka deegaankaasi deggan loogu sheegay in ay isaga guuraan dhulkaas, maadaama ay dowladdu u soo baahatay.

Dadkii deganaa dhulkaas ayaa dhowr jeer warbaahinta ka sheegay in ay cabasho ka qabaan hanaanka ay dhulkaasi dowladdu uga saareeyso, balse ugu danbeyntii maalintii shalay ee Talaadada ayaa qoysaskii laga saaray halkaas.

Waxa la arkayey qoysas badan oo alaabtooda halkaasi ka guranaya, waxayna sheegeen in aanay garaneynin meel ay u guuraan, laakiin ay sheegeen in hadda lagu qasbay in ay halkaasi ka baxaan.

Dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa bilowday inay dib ula wareegto dhulalkii dowladda, waxaana arrintaas cabasho ka ah shacabka, maadaama aysan dowladdu siineyn deegaan kale.

Siyaayiinta mucaardka ku ah dowladda ayaa ku dhaliilay in dhulkii danta guud ee dowladdu lahayd dadkii laga saarayo, dowladduna aanay si sax ah u maamuleynin oo ay ganacsato iyo dad kale ka iibsanayaan xubno uu ugu weyn yahay Xasan Sheekh.

Madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in hantida qaar aanay dowladdu iibi karin sida xeryaha Ciidamada, isagoo si cad u sheegay in nidaam sax ah aan loo marin dhul badan oo qoysaskii deganaa laga barakiciyey.

“Qofka muwaadinka ah, sida sharciga ku qoran dowladda waxa uu xaq ugu leeyahay in uu helo hoy, marka laga bixinayo guri ama deegaan, waa in loo diyaariyaa meel kale,” ayuu yiri Sheekh Shariif.