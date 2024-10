DF Soomaaliya oo weerar culus ku qaaday Abiy, kuna hanjabtay tallaabo culus

By Guuleed Muuse

Muqdisho (Caasimada Online) — Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay diyaar u tahay iska dhicinta Itoobiya, haddii ay diido deris wanaaga iyo ixtiraamka qarannimadeeda.

Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo soo saaray qoraal dheer ayaa marka hore weerar ku qaaday ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo uu sheegay in taliskiisa uu marayo xaalad adag oo ay askartu awooddi xoogtay lana gabi-dhacleyneyso.

“Abiy waxaa seegan in wiilka iyo gabadha soomaaliyeed ee ku sugan Jigjiga, Boorama, Hargeysa, Boosaaso, Gaalkacyo, Baydhabo iyo Kismaayo ay isku heyb, diin, dhaqan, af iyo qadiyad yihiin, wax xuduud iyo khilaaf ah oo dhexyaalana aysan jirin, oo ay sugayaan inta aan firimbiga difaaca qaranka ka yeerineyno oo kaliya,” ayuu yiri wasiir Jaamac.

Wasiirka oo soo qaatay wareysigii u dambeeyay ee Berhanu Jula bixiyo ayaa wuxuu sheegay inuu tusaale u yahay dowlad fashilantay oo askarigeedii tuutaha watay jiheynayo siyaasadeedi arrimaha dibadda kuna falaadaayo.

Hoos ka aqriso qoraalka oo dhameystiran.

*TALISKA NUGLEE NAF LA CAARIGAA*

Waxey moogyihiin in awoodda qaranka Soomaaliyeed aan looga cabir qaadan karin karaanka dowladdiisa oo kaliya. Hadii Jula awoodda uu xisaabsanayo ay tahay kumannaan ciidan direys wata ah, iyo boqolaal taangi oo duq ah, wuxuu moog yahay in ay ka soo horreeyaan malaayiin wiil oo geerida nolasha ka jecel, kaalma shisheeyana aan u baahneyn, sidoo kale taariikhda fog iyo mida dhowba waxaa la ogyahay in Itoobiya ay daandaansiyadeedi hore kala kulantey jab iyo hoog casharo looga dhigo kuliyadaha ciidan ee daafaha dunida.

Waxaa qof walba u muuqata xukunka ay Abiy & Jula sheeganayaan in uu yahay mid qowmiyadaha Itoobiya oo dhan ay iska diideen iskan soo eryeen, kuna soo koobmay Addis Ababa oo iyadana go’doon ah. Jula iyo ciidankiisa wixi rasaas uu haystay waxa ay uga dhamaatay xasuuqa lagu haayo shucuubta Itoobiya iyo qowmiyadaheeda.

Waxaan dooneynaa Soomaaliya iyo Itoobiya oo nabada ah, daris wanaagna ku wada nool, bale taliska nugul ee Abiy & Jula hadii nabad laga waayo ha la arko ciddi cabsi darteed dabka shidan weyda oo hilibka cayriinka ku cunta.