Xogtii ugu dambeysay shirka DF iyo Golaha Mustaqbalka ee Villa Soomaaliya

Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa lagu wadaa in maanta uu dib furmo shirkii u dhexeeyay Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Golaha Mustaqbalka, kaas oo hakad galay labadii maalmood ee lasoo dhaafay sababo la xiriira wada tashiyo ay wadeen labada dhinac.
Shirka oo ah midkii labaad oo ka dhacaya Madaxtooyada ayaa waxaa mar kale guddoomin doono Madaxweyne Xasan Sheekh, iyada oo ay ka qayb galayaan Ra’iisul wasaaraha iyo xubno kale oo muhiim ah oo ka tirsan dowladda Soomaaliya. Dhinaca kale, waxaa iyana maanta tegaya Villa Soomaaliya madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed, madaxweynayaasha Jubbaland, Puntland, Ra’iisul wasaarayaashii hore iyo dhammaan xubnaha kale ee Golaha Mustaqbalka ee horay uga qayb-galay furitaanka kulankii hore ee labada dhinac.
Sida qorshuhu yahay waxaa shirka maanta diiradda lagu saari doonaa arrimaha doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad-goboleed, gaar ahaan maamullada Koonfur Galbeed, Galmudug iyo HirShabelle oo muddo dhaaf ku fadhiya kuraasta.
Mucaaradka ayaa doonaya in la qabto doorashooyin heshiis lagu yahay, halka Dowladda Federaalka ay doorbideyso qabashada doorasho qof iyo cod ah.
Waxaa sidoo kale la filayaa in maanta la kala caddeeyo nooca doorasho ee laga qaban doono maamul-goboleedyada waqtigoodu dhammaaday, taas oo ay ka taagan tahay dood culus oo u dhexeysa labada dhinac.
Madaxda labada dhinac ayaa maanta isku afgartay sii wadista wada-hadallada, si xal looga gaaro kala aragti duwanaanshaha jira, kaasi oo salka ku haya hanaanka doorashooyinka iyo wax-ka-beddelka dastuurka.
Shirkan oo kusoo aaday xilli xasaasi ah oo dalku wajahayo abaaro baahsan iyo xaalado bani’aadannimo ayaa waxaa si dhow ula socda Beesha Caalamka, oo cadaadis xooggan ku saartay dhinacyada inay xal ka gaaraan is-mari-waaga siyaasadeed.
Waxaa sidoo kale soo baxaya xogo aan weli si rasmi ah loo xaqiijin oo sheegaya in laga yaabo in wada-hadallada la ballaariyo, laguna soo daro qaybaha bulshada rayidka ah marxaladaha dambe ee shirka.
Si kastaba, Soomaaliya ayaa haatan taagan isgoys siyaasadeed oo xasaasi ah, iyadoo natiijada kasoo baxda shirkan ay go’aamin doonto jihada siyaasadeed ee dalka iyo xallinta khilaafaadka ragaadiyay geeddi-socodka dowlad-dhiska.