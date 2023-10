Weerar culus oo lagu qaaday safaaradda Itoobiya ay ku leedahay Khartoum

By Jamaal Maxamed

Khartoum (Caasimada Online) – Xogo laga helay illo dublamaasiyadeed ayaa sheegaya in safaaradda Itoobiya ee magaalada Khartoum ee dalka Suudaan ay waxyeello ka soo gaartay weerar lagu qaaday.

Weerarka lagu qaaday safaaradda oo ahaa mid culus ayaa burbur gaarsiiyay dhismaha safaaradda iyo hanti taallay halka, balse ma jirto cid wax ku noqotay oo ka mid ah shaqaalaha saafaradda sida ay sheegayaan xogaha laga helay dublumaasiyiinta.

Safiirka Itoobiya u fadhiya Suudaan, Yibeltal Inda, ayaa dhankiisa BBC-da u xaqiijiyay in weerar hub culus loo adeegsaday lagu qaaday safaaradooda.

Diblumaasi codsaday in aan magaciisa la xigan ayaa sidoo kale sheegay in safaaradda Itoobiya ee Khartuum ay marar badan weerarro iyo bililiqo ka geysteen ciidamo kala duwan oo loo maleynayo in ay ka tirsanyihiin kuwa ku hardamaya Suudaan.

Caasimadda Suudaan waxaa billooyin ka socda dagaallo xooggan oo u dhaxeeya ciidamada milatariga ah iyo kuwa ka soo horjeeda ee RSF.

Dagaalka waxaa uu gaystay khasarae dhimasho oo badan, burbur xooggan iyo barakaca kumanaan qof oo reer Suudaan ah.

Waxaa jiray dedaallo ay dunidu ku dooneysay in xal looga gaaro colaadda, hase-yeeshee arrintaa wali laguma guuleysan.

Xigasho: BBC