Daawo: Cosoble oo si adag u weeraray mucaaradka iyo arrin uu uga tanaasulay Xasan

Beledweyne (Caasimada Online) – Madaxweynihii hore ee HirShabeelle, Cali Cabdullahi Cosoble, ayaa sheegay in Madaxweyne Xasan Sheekh, uu maanta ka miisaan badan yahay dhamaan xubnaha mucaaradka ah ee ka diidan in doorasho qof iyo cod ah uu dalka gaarsiiyo, isagoo Madaxweynaha ka codsaday, kuna bogaadiyey in go’aankiisa doorashada u uku adkeysto.
Cosoble ayaa sheegay in Xasan Sheekh uu go’aansaday in xaaladda Soomaaliya uu wax ka bedelo, taasina ay tahay waxa laga rabo hoggaamiyaha dhabta ah.
“Hadii aanan ku qanacsaneyn waxqabadka iyo tallaabooyinka uu qaadayo madaxweynaha Soomaaliya, waxaan noqon lahaa musharax madaxweyne, si aan u toosiyo waxa ka qaloocan umadda Soomaaliyeed, laakiin maanta waxaan ku qanacsanahay oo musharaxnimo aan uga maarmayaa sida uu howsha u wado Madaxweyne Xasan Sheekh,” ayuu yiri Cali Cosoble.
Wuxuu intaas ku sii daray, in mucaaradku go’aansadeen in Xasan Sheekh ay lugaha ku dhegaan si dalkaan uusan wax uga bedelin oo halkii hore lagu meereysto sida uu hadalka u dhigay.
“Inta kaligaa is fiiriso hadaa iska dhaadhiciso in Madaxweyne aad ku qurxoontahay, sidaas sax maahane is qiimey horta, miisaan saar kartida ninka aad dooneyso in aad la tartanto, adiguna is qiimey, aniga waxaa ii muuqata in mucaaradku ay daalayaan inta saan ay wax ku raadinayaan,” ayuu hadalkiisa ku sii daray Cosoble.
Madaxweynihii hore ee HirShabeelle ayaa yiri “Hadii mucaaradka dhan miisaan la saaro, waxaa ka miisaan cuslaanaya Madaxweyne Xasan Sheekh oo kaligiis ah, marka waxaba hadaalinee axsaab sameysta oo doorasho aada, in dadkiina aad caqabad ku noqotaan oo gaalida ku wareegtaan oo waraaqo soo saartaan, waqtigu uusan idinkaga dhamaane,” ayuu yiri Cali Cabdullahi Cosoble.
Wuxuu sheegay in shacabka Soomaaliyeed uusan ku niyad jebeyn sida mucaaradku u dhaqmayo, Xasan Sheekhna uusan is dhiibi doono oo u uku qanacsan yahay halka uu hiigsanayo inuu gaari doono.
“Shacabka waxaan leeyahay nidaamka ay dowladdu wado ayaa idiin ah ku taageera oo xaqiina garab istaaga, nimankaan mucaaradka ah waxay hortaagan yihiin xaqiina, madaxweynaha iyo xukuumadiisana waxay idiin soo dhicinayaan xaqiina, marka dowladda garab istaaga,” ayuu yiri Cosoble.
