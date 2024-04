Danjire Jabril Ibrahim Abdulle oo boqolaal Soomaali ah kula ciiday Nairobi + Sawirro

Nairobi (Caasimada Online) – Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya, Danjire Jabril Ibrahim Abdulle, ayaa maanta la ciiday shacabka Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Islee ee magaalada Nairobi, halkaas oo loo yaqaan inay tahay meel ay aad ugu badan yihiin Soomaalidu.

Xafladda ciidda oo ka dhacday xarunta weyn ee BBS Mall, ayaa waxaa ka soo qeyb galay kumanaan qof oo ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ah ee ku dhaqan Kenya, iyadoo halkaasi lagu qabtay munaasabad ballaaran oo loogu dabaaldegayo maalinta ciidul fitriga.

Safiir Jabril Ibrahim Abdulle oo khudbad ka jeediyay munaasabadda ayaa ugu hambalyeeyay ummadda Soomaaliyeed munaasabadda ciidda, isagoo xusay in ciiddu ay tahay maalin wada-jir iyo farxad ay wadaagaan muslimiinta oo dhan. Safiirka ayaa sidoo kale ku boorriyay Soomaalida ku nool Kenya inay ilaaliyaan midnimadooda, iskaashiga, iyo inay si wada jir ah uga shaqeeyaan horumarka bulshadooda iyo tan guud ee Soomaaliya.

“Maanta waa maalin farxad leh, maalin aan wadaagno damaashaadka iyo raynraynta ciidda. Waa inaan xusuusnaano inay jiraan walaalaheenna aan nasiibka u helin inay nala ciidaan maanta, kuwaas oo ku sugan xaalado adag,” ayuu yiri Safiir Jabril, isagoo intaa ku daray in loo baahan yahay in la is gargaaro oo la is taakuleeyo.

Xafladda ciidda ayaa sidoo kale waxaa ka hadlay xubno ka tirsan jaaliyadda Soomaalida ee Kenya, kuwaas oo dhammaantood hoosta ka xarriiqay muhiimadda ay leedahay in la adkeeyo xiriirka ka dhexeeya Soomaalida Kenya iyo kuwa ku nool gudaha Soomaaliya, si loo xoojiyo iskaashiga iyo horumarka.

Munaasabaddu waxay ku soo beegantay xilli ay Soomaaliya iyo Kenya labaduba ka shaqeynayaan inay hagaajiyaan xiriirkooda diblomaasiyadeed, iyadoo dhowaan ay jireen kulamo dhexmaray madaxda labada dal oo looga hadlayay arrimaha amniga, ganacsiga, iyo iskaashiga horumarka.

Safiir Jabril Ibrahim Abdulle ayaa ugu dambeyntii ku booriyay Soomaalida ku nool Kenya inay sii wadaan dadaalkooda ku aaddan inay noqdaan muwaadiniin wanaagsan oo tusaale u noqda bulshooyinka kale ee ku nool dalka, isagoo tilmaamay in tani ay qeyb ka tahay dhisidda sumcadda iyo aqoonsiga ummadda Soomaaliyeed ay ku leeyihiin caalamka.