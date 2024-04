Maxay Abwaannada kasoo jeeda Somaliland ee ku biiray Shabaab uga duwan yihiin dadka kale?

By Jamaal Maxamed

Muqdisho (Caasimada Online) – Hadal-heyn xoogan iyo falcelin ayaa ka dhalatay tirada sii kordheysa ee abwaanada kasoo jeeda gobollada waqooyi ee ku biiraya kooxda Shabaab, waxaana abaaankii ugu dambeeyay uu noqday Maxamed Maxamed Ibraahim (Jeesto).

Abwaan Jeesto oo tegay Jilib, iskuna dhiibay kooxda Al-Shabaab ayaa kahor inta uusan aadin ku sugnaa magaalada Muqdisho oo ku noolahaa muddooyinkii lasoo dhaafay

Ninkan ayaa inta uu joogay Muqdisho ayaa waxaa horay u xiray hay’adda NISA, kadib tuhuno soo galay isaga oo loo haystay markaas inuu baraha bulshada ka taageeray kooxda Al-Shabaab, balse waxaa lagu sii daayay damiin, isaga oo ugu dambeyn aaday dhanka Jilib.

Dhowr jeer ayay hor ayay dhacday in rag kasoo jeeda gobolada waqooyi ama Somaliland ay isku dhiibeen kooxda Al-Shabaab, waxaanaAbwaan Maxamuud Jeesto kasii horreeyay Abwaan Nageeye Khaliif, Sheekh Aadan Sunne, Cabbdiwaaxid Cali Gamaadiid iyo rag kale.

Haddaba Maxay Abwaanada kasoo jeeda Somaliland ee ku biiray Shabaab uga duwan yihiin dadka kale?

Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka falceliyay arrintan ayaa shaaca ka qaaday in aysan waxba ku kula duwaneyn shaqsiyaadka ku biiraya Al-Shabaab ha joogaan koonfur ama waqooyi, isaga oo sheegay in laga haboon yahay in deegaan loo tiiriyo qofka ku biiro kooxdaas.

Waxaa kale oo uu tilmaamay in aan abwaan la oran karin qof tiriyay labo gabay ama saddex gabay, sida uu hadalka u dhigay.

“Reer Koofurow qofkii laba ama saddex gabay tiriya waa abwaan ka daaya” ayuu qoraalkiisa ku yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur.

Sidoo kale wuxuu sii raaciyay “Wiilkii AS ku biirana hayb tilmaamka halka degaan ah ka daaya, illeyn Koonfur waa looga biiraa degaankiisana ma sheegtaane”.

Dhinaca kale qaar kamid ah dadweynaha Soomaaliyeed ee isticmaalaha baraha bulshada ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay qodobkan arrintan xasaasiga ah.

Maxamed Khadar “Abwaan, aqoonyahan, qoraa, suxufi waxaas dhan shakibaa iga galay, Koonfur meel cajib weeye “.

Cabdiraxmaan Gurey ayaa falcelintiisa ku yidi”Abwaanimadii shaqo kale ayay noqotay hadda”.

Guuleed Xuseen “Nin koonfur joogo ragaas waxee yihiin looma tilmamaayo midka waqooyi ka yimid mindhaa xiisa gooni ah ayaa haaya”.

Maxamed Muuse “Magaca Abwaan aya Khalad laga galay, ninka timo deesta labdoo eray isku aadista Abwaan maaha”.