Wasiirka Difaaca: Waqti dhow wax weyn oo aadan filaneyn ayaa ku dhici doona…

By Jamaal Maxamed

Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya, Cabdulqaadir Maxamed Nuur (Jaamac) ayaa si faah-faahsan uga hadlay howlgallada xoreynta ee dalka ka socda, isla markaana ay iska kaashanayaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka.

Jaamac oo khudbad ka jeediyay munaasabad xarrig jarayay dhismaha cusub ee xarunta Ciidanka Dhulka ee Xoogga Dalka ayaa sheegay in guullo waa wayn laga gaaray dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab, welina uu sii socdo gulufka ka dhanka ah kooxdaasi.

Sidoo kale wuxuu tilmaamay in howlgalladu ay sii socon doonaan, isaga oo sheegay in waqti dhow uu jab culus oo lama filaan ah ku dhici doono Khawaarijta. Wasiirka Gaashaandhigga ayaa sidoo kale digniin u diray dadka rayidka ah ee jooga deegaannada Al-Shabaab, wxuuuna ugu baaqay inay ka fogaadaan aaggooda.

“Waqti dhow wax weyn oo aadan filanayn ayaa ku dhici doonna Al-Shabaab ee shacabkow ka fogaada” ayuu yiri Wasiir Cabdulqaadir Maxamed Nuur (Jaamac).

Duqeymaha ayuu sidoo kale tilmaamay inay sii socon doonaan, ujeedkana waxa uu tilmaamay inuu yahay in lagu naafeeyo Khawaarijta.

“Waxa aad ogtihiin dagaal in lagu jiro, Shabaab iyo innaga waxa aan xabbad ahayn in aysan naga dhaxeyn, Waxa aad ogtihiin in uu Madaxweynaha ku baaqay dagaal cir & dhul ah laga weerari doonno, haddana waxaa la arkay dad Shacab ah oo leh Shabaab wixii lagu duqeeyay ayaa wax naga soo gaaray baa la arkay” Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya.

Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa waxaa weli ka socda dagaallo ka dhan ah Shabaab, waxaana barbar socda duqeymo diyaaradeed oo lagu taageerayo ciidamada.