Abiy Ahmed oo shaaciyey kulan uu dhowaan la yeelan doono Farmaajo iyo Afwerki

Addis Ababa (Caasimada Online) – Ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa maanta sheegay in kulan cusub oo saddex geesood ah uu la yeelan doono madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaaji iyo kan Eritrea Isaias Afwerki.

Abiy ayaa qoraal uu soo dhigay twitter-ka ku yiri “Waxaan la kulmi doonaa walaalahey, hoggaamiyayaasha Eritrea iyo Somalia. Madaxweyne Isaias Afwerki iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi. Waxaan kala hadli doonaa arrimo kala duwan.”

Qoraalka ayaa intaas ku daray in kulanka uu ka dhici doono magaalada Asmara. “Sida caadada ah, waxaan hubaa in magaalada soo dhoweynta leh ee qaaliga ah ee Asmar ay joogitaankeena ka dhigi doonto mid farxad leh.

I will be meeting with my brothers, the leaders of Eritrea and Somalia. President Isaias Afwerki, President Mohammed Abdullahi and I will discuss on a wide range of issues. As always, I am certain our dear and welcoming city of Asmara will make our stay delightful. pic.twitter.com/R6cALsuGxc

— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) January 26, 2020