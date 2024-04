Puntland oo amartay in lasoo xiro odayaal taageeray DF kana soo horjeestay DENI

By Asad Cabdullahi Mataan

Boosaaso (Caasimada Online) – Qoraal ku mudeysnaa 21 April 2024, oo ka soo baxay maxkamadda derajada kowaad ee gobolka Bari ayaa lagu amarey taliyaha booliska gobolka Bari in uu soo qabto afar oday oo uu ku jiro Nabadoon Cabdulqaadir Axmed Ibraahim Ugaas (Xarago).

Maxkamadda oo cuskaneysa codsi ka yimid xeer ilaaliyaha ayaa sidoo kale waaran u jartey odoyaasha kala ah:

1- Axmed Maxamed Maxamuud

2- Axmed Xaaji Xasan Galaal

3- Maxamed Cabdiraxmaan Yuusuf.

Qodobada loo cuskadey ee lagu eedeeyey odoyaashan ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ayaa ah kicin bulsho iyo in ay ammaanka khatar ku yihiin.

Odayaasha dhaqanka ee uu ku jiro nabadoon Xarago ayaa loo haystaa in ay afkooda ku taageereen Dowladda Federaalka ah shir lagu qabtey Boosaaso oo la soo geliyey baraha bulshada.

Nabadoon Xarago ayaa dhawaan sheegay in aysan aqbalayn, in Puntland ay noqoto gooni-goosad, isagoo sheegay go’aanka uu qaatay madaxweyne Deni in uu yahay mid aan ka tarjumayn rabitaanka shacabka reer Puntland.

Waxaa sidoo kale lagu haystaa in ay ka soo horjeesteen go’aanka Puntland ee ah in ay aqoonsiga kala noqotay Dowladda federaalka ah.

Sidoo kale, odayaashaan hay’adaha amnigu ay raadinayaan waxay ka horyimaadeen heshiiska Puntland iyo Ethiopia.

Puntland ayaa beegsanaysa cid kaste oo taageersan Dowladda Federaalka. Maalmo ka hor waxay mamnuucday in xaflad soo dhowayn ah loo qabto wasiirka cusub ee arrimaha gudaha Soomaaliya oo kasoo jeeda Garoowe.